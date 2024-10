Natuur Wayaká-boom op Bonaire op de tweede plek in de verkiezing voor Boom van het Jaar 2024 Redactie 20-10-2024 - 1 minuten leestijd

Deze Wayaká op Bonaire zou meer dan 1000 jaar oud zijn.

De duizend jaar oude Wayaká-boom op Bonaire is tweede geworden in de verkiezing voor Boom van het Jaar 2024. Met 2836 stemmen eindigde de iconische boom net achter de winnaar, de Ginkgo biloba uit de tuin van de Universiteit Leiden, die 5216 stemmen ontving. In totaal werden er dit jaar 14.765 stemmen uitgebracht in de competitie, georganiseerd door het SBNL Natuurfonds.

Van 10 september tot 17 oktober kon er worden gestemd voor de ‘Boom van het Jaar’ verkiezing die jaarlijks door SBNL Natuurfonds wordt georganiseerd. Stichting Celebritrees gaf de Wayaká-boom, die op Bonaire staat, hiervoor op.

De Wayaká-boom wordt geschat op een leeftijd van meer dan 1.000 jaar oud. De winnaar, de Ginkgo biloba zal Nederland vertegenwoordigen in de Europese Tree of the Year-verkiezing van 2025.

