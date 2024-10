Interview Knippen met passie: Charles Pikeur, de oudste kapper van Bonaire Hans Hofstra 20-10-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - ABC Online Media

KRALENDIJK – Op een zonnige ochtend in Playa ontmoeten wij Charles Pikeur, beter bekend als Chal. Hij noemt zichzelf de oudste kapper van Bonaire. Met zijn 55 jaar en zijn passie voor het vak, is Chal ondertussen een bekende kapper geworden. Pikeur vertelt met een duidelijke glimlach over zijn reis van Curaçao naar Bonaire en zijn passie voor het kappersvak.

Nog even knipt hij de laatste plukjes haar weg die volgens hem afgelopen nacht niet op de juiste manier zijn gegroeid. Hij kamt nog even zijn haar en is dan klaar voor het interview. Pikeur is een perfectionist. Ook wanneer hij mensen te woord wil staan om zijn levensverhaal te vertellen, ziet hij er piekfijn uit. Dan begint hij. “Ik ben geboren in Curaçao, maar mijn hart ligt hier op Bonaire,” zegt Pikeur met trots. “Mijn familie komt hier vandaan en ik woon hier nu ondertussen al 27 jaar.”

Het vak werd geleerd op Curaçao

Pikeur begon zijn carrière als kapper in Curaçao, waar hij de kneepjes van het vak leerde bij Melvin Martina. “Martina was de beste kapper van Curaçao in die tijd. Hij had vier kapperszaken en daar heb ik mijn ervaring opgedaan,” herinnert hij zich. Hoewel Pikeur ook een diploma in installatietechniek behaalde, was het kappersvak altijd zijn ware roeping. “Ik hield van het idee om mensen mooi te maken. Dat is de echte passie van een kapper,” legt hij uit.

In zijn gezellige barbershop op de kruising van de Kaya Neerlandia en Kaya den Terra knipt Pikeur zowel dames als heren. Toch lijkt de kapper zich niet bijvoorbeeld op dames kapsels te willen richten. “Ik doe vooral afro-kapsels en kort haar. Voor lang haar verwijs ik klanten door naar andere salons,” aldus Pikeur.

Uitbreiden

Pikeur heeft een kleine, maar toch goed ingerichte kapperszaak opgericht. Zijn zaak is duidelijk herkenbaar. Op een groot stuk terrein staat een klein oranje-rood huisje met een bord met de naam ‘Hair Barbershop’. Het pand waar Pikeur al jaren in werkt, wil hij graag laten veranderen. Helaas kampt de goedwillige kapper met uitdagingen, zoals de bureaucratische rompslomp met de afdeling ruimte en ontwikkeling. Toch blijft Pikeur optimistisch over de toekomst van zijn bedrijf. “Ik heb plannen om uit te breiden en een multiservice bedrijf hier te starten. Helaas wacht ik al meerdere jaren op een terrein uitbreidingsvergunning. Deze liggen op de grote stapel. Ik hoop binnenkort een uitslag te krijgen,” vertelt hij.

Het perfecte kapsel

Pikeur is trots op zijn betaalbare diensten en zijn reputatie als specialist. “Ik ben de goedkoopste kapper op Bonaire,” zegt hij met een knipoog. “Ik wil vooral flexibel blijven en mensen blijven helpen.”

Met zijn jarenlange ervaring en toewijding hoopt Pikeur nog lang door te kunnen gaan met zijn werk. “Ik wil niet meer zo hard werken als vroeger, maar ik blijf altijd een passie voor het vak houden,” besluit hij. “Het helpen van mensen hier op het eiland om een perfect kapsel te hebben, dat is mijn grote doel.”

