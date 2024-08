Politie & Justitie Inbraak in Toeristenaccommodatie aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot Redactie 01-08-2024 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – Gisteren meldde de politie in een persbericht dat er op maandag 29 juli aangifte is gedaan van een inbraak in een toeristenaccommodatie aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot.

De dieven hebben een LG-televisie, twee modems, een Weber-barbecue, een Inventum-magnetron, glazen en kopjes, een Severin-koffiezetapparaat en een Oyster-blender gestolen. De politie is een onderzoek gestart om de daders te achterhalen en de gestolen goederen terug te vinden.

