President Maduro roept zichzelf uit tot winnaar verkiezingen Venezuela Redactie 29-07-2024

Brionplein Curaçao, ongeloof nadat de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt

CARACAS – De huidige president Nicolás Maduro heeft zichzelf bij de verkiezingen van afgelopen zondag uitgeroepen tot winnaar. Volgens hem en de stembureau’s zou hij 51% van de stemmen hebben binnengehaald. De belangrijkste opponent Edmundo González zou volgens de stembureau’s 44% van de stemmen hebben binnen gehaald.

Nog voordat de verkiezingen zouden starten was al duidelijk dat de spanning om te snijden was. President Nicolás Maduro liet nog voordat de eerste stemmen waren geteld al weten dat bij een eventueel verlies hij zou overgaan tot een bloedbad. Ook na de verkiezingen blijft de sfeer gespannen. Oppositieleider Edmundo González zegt dat het overduidelijk is dat hij de verkiezingen zou hebben gewonnen. Zij claimen dan ook dat er gefraudeerd is met de stemmen.

Onder het bewind van Nicolás Maduro ging Venezuela gebukt onder zware tijden. Vele mensen leiden onder armoede. Door de volgens de oppositie discutabele overwinning van Maduro is de kans dan ook groot dat mensen de straat opgaan om te protesteren.

NOS-correspondent Zuid-Amerika Nina Jurna laat in een reactie weten dat er de afgelopen jaren al zeven miljoen Venezolanen het land zijn ontvlucht. Volgens haar is de kans nu groot dat er weer een stroom vluchtelingen op gang gaat komen door de uitslag.

