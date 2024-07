Politie & Justitie Politie Bonaire houdt weer beschonken bestuurders aan Redakshon 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de afgelopen dagen weer bestuurders aangehouden die onder invloed bleken van alcohol.

Op zaterdag 13 juli, rond 01:45 uur, werd een 38-jarige man aangehouden aan de Hanchi Amboina voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken in een aanrijding. Volgens de ‘botsen is blazen’ beleid werd er een blaastest afgenomen, waaruit bleek dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. De bestuurder werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan is zijn rijbewijs ingenomen.

In de nachtelijke uren van maandag 15 juli werd een 58-jarige man met aangehouden op de Kaya Andres A. Emerenciana wegens het rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding, waarbij een woordenwisseling ontstond tussen de bestuurders. Bij nadere controle kon één van de bestuurders (de verdachte) geen geldig rijbewijs tonen en hij vertoonde kenmerken van iemand die onder invloed van alcohol was.

Na het afnemen van een ademanalyse werd de betrokken bestuurder een rijverbod opgelegd van 10 uur.

Streng

KPCN heeft al verschillende keren laten weten streng op te zullen treden voor het rijden onder invloed. Afgelopen jaar werden om die reden al tientallen rijbewijzen ingenomen en een rijontzegging opgelegd die, afhankelijk van de ernst van de overtreden, enkele weken tot enkele maanden kan duren.

0