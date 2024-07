Pensioen en uitkeringen PCN verwacht schommeling in netto pensioenuitkeringen door stijging AOV Redactie 12-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Gepensioneerden die een pensioen ontvangen van PCN en AOV van RCN, kunnen vanaf 1 juli 2024 te maken krijgen met veranderingen in hun netto-uitkering. Door de stijging van de AOV-uitkering van RCN, kan de netto-uitkering van het PCN-pensioen veranderen. In juli worden alle betrokken gepensioneerden hierover geïnformeerd via een brief en een nieuwe salarisslip.

Het pensioenfonds PCN houdt loonbelasting in op de pensioenuitkeringen. Bij de uitkering van de AOV wordt echter al rekening gehouden met de belastingvrije som door RCN, waardoor er geen belasting wordt ingehouden op de AOV. PCN houdt hier rekening mee om te voorkomen dat gepensioneerden een naheffing van de belastingdienst ontvangen.

Door de verhoging van het AOV-bedrag per 1 juli 2024, kan PCN mogelijk meer belasting inhouden, omdat het totale inkomen van de gepensioneerden hoger wordt. Hierdoor kan het netto pensioen van PCN voor sommige gepensioneerde lager uitvallen. Alle betrokken gepensioneerden ontvangen in juli een brief en een nieuwe salarisslip met verdere informatie.

