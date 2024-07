Nieuws van Bonaire Grote schade naburige landen van Bonaire door orkaan Beryl Redactie 05-07-2024 - 2 minuten leestijd

De Orkaan Beryl gaat op vrijdag over Mexico heen.

KRALENDIJK – Terwijl Bonaire afgelopen week aan een ramp was ontsnapt, hebben buurlanden veel last gehad van Beryl. De orkaan raasde zo’n 300 kilometer boven Bonaire langs. Met categorie 5, de zwaarste soort, was Beryl verwoestend geworden. Op haar weg werden Grenada, Barbados, St. Vincent & Grenadines en Jamaica direct geraakt. Op dit moment lijkt Mexico het volgende slachtoffer te zijn.

Ook landen zoals Venezuela, de Dominicaanse republiek, Colombia en. St. Lucia hebben overlast gehad. In Grenada werd een dak van het ziekenhuis verwoest. Ook waren er twee doden te betreuren. De Chinese ambassadeur Wei Hongtian schonk Grenada zo’n 100.000 dollar. De Europese Unie gaf 450.000 euro voor de wederopbouw van het land.

Maar liefst 90% van St. Vincent & Grenadines zou zijn woning hebben verloren.. Foto: Facebook Caribbean Weather Center

Veel bewoners verliezen huis

St. Vincent & Grenadines is zwaar getroffen. Volgens verschillende bronnen wordt gemeld dat 90% van de bevolking hun huis heeft verloren. Daken, ramen en muren zijn volledig verwoest. Ook het dak van het vliegveld is verdwenen. Naast het materiële leed zijn er ook minimaal zeven personen overleden op St. Vincent & Grenadines en Grenada. De afstand van Bonaire naar St. Vincent & Grenadines is zo’n 750 kilometer.

Het laatste grote land dat werd getroffen is Jamaica. Op het eiland zijn volgens de BBC honderdduizenden woningen zonder stroom geraakt. Windsnelheden tot wel 215 kilometer per uur werden gemeten. Op vele plekken viel de elektriciteit uit. Daarnaast overleed één persoon, doordat een boom op haar terecht kwam.

Mexico is aan de beurt

Beryl lijkt iets te zijn afgezwakt (categorie 3). Toch mag Mexico zich nu gaan opmaken voor de orkaan. De verwachting is dat deze op vrijdag het land zal bereiken.