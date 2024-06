Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Tropische golven geven nog weinig overlast Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire wordt momenteel geconfronteerd met tropische golven die vanuit de Atlantische Oceaan naar het westen trekken. De meeste van deze golven hebben weinig overlast veroorzaakt. Het lijkt er echter op dat er volgende week een nieuwe golf arriveert, die een grotere kans op regen of storm met zich meebrengt. De kans is echter ook groot dat deze noordelijk langs de eilanden zal trekken.

Vrijdag verwachten we een gedeeltelijk zonnige en een bewolkte lucht boven Bonaire (vanwege het stof uit de Sahara). Vrijdag blijft het overwegend droog. Zaterdag, als een tropische golf vanuit het oosten de lokale regio begint te naderen, kan de kans op een lokale bui iets groter zijn. Het zal ook wazig blijven vanwege het stof uit de Sahara. Zondag zal die tropische golf de regio verlaten richting het westen, en de daarmee samenhangende activiteit zou kunnen leiden tot een plaatselijke bui op Bonaire, zonder de mogelijkheid van onweer uit te sluiten. Zondag zal de lucht niet zo bewolkt zijn en zal het zicht tijdelijk beter zijn. De wind zal over het algemeen gematigd zijn tot zondagmiddag. De minimumtemperaturen zullen rond de 28 graden Celsius/82 graden Fahrenheit liggen en de maximumtemperaturen rond de 33 graden Celsius/91 graden Fahrenheit.

De nieuwe golf die eventueel meer onrust kan veroorzaken, lijkt op dinsdag 2 juli Bonaire te bereiken. Volgens de laatste gegevens, lijkt deze wel meer noordelijk langs Bonaire te trekken. Het is nog onduidelijk of de Caribbean er last van gaan krijgen.

* Bron: Caribbean Weather Center