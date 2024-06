Luchtvaart & Reizen Corendon ontkent stellig interesse te hebben in overname Jetair Caribbean Redactie 21-06-2024 - 1 minuten leestijd

Het statement komt naar aanleiding van de vele geruchten die de afgelopen dagen te horen zijn over een ‘mogelijke doorstart’. Foto: ABC Online Media

WILLEMSTAD – Reisorganisator Corendon ontkent berichten in de media als zou de organisatie betrokken zijn bij besprekingen over een doorstart van het in faillissement verkerende Jetair.

“De berichten die op social media de ronde doen over een zogenaamde overname door Corendon van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij JetAir, zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Er hebben geen, en er vinden geen gesprekken plaats over zo’n overname. De geruchten zijn dan ook totaal onjuist”, zegt woordvoerder Norman Serphos op donderdag namens het concern.