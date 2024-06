Sport & Vrije tijd Spanning stijgt in Bonairiaanse voetbalcompetitie Hans Hofstra 19-06-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Real Rincon

RINCON – De spanning stijgt in de Bonairiaanse voetbalcompetitie. Er zijn nog vier teams over die in een zogenaamde Kaya 4 moeten bepalen wie de finale mogen spelen. Er staan nog twee wedstrijden op het programma, waarbij Real Rincon, Atletiko Flamingo en Vespo gaan bepalen wie de uiteindelijke finale mogen spelen.

Op voorhand leken Real Rincon en Atletiko Flamingo de grote favorieten te zijn om de Kaya 4 te winnen. Beide teams eindigden bovenaan de ranglijst tijdens de Kaya 6. Omdat Vespo wist te stunten in de eerste wedstrijd en Atletiko Flamingo met 3-2 opzij kon zetten, lijkt er een stunt in de maak te zijn. Vespo lijkt dit seizoen steeds meer in form te raken. In de reguliere competitie eindigde zij als vierde. Tijdens de Kaya 6 werd er beslag gelegd op de derde plaats. Het bleef wel op ruime achterstand van Rincon en Atletiko Flamingo. Op het moment dat er wordt gespeeld om de prijzen, lijkt het team er te staan.

Ook Real Rincon liep averij op. Ook zij hadden moeite met Vespo en speelden in hun eerste wedstrijd gelijk (1-1). In hun tweede wedstrijd herstelde het team. Er werd hard uitgehaald tegen Independiente (3-0). Door dat laatst genoemde team ook hun tweede duel had verloren (2-5), zijn zij uitgespeeld. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Real Rincon 2 1 1 0 4 1 3 4 Vespo 2 1 1 0 4 3 1 4 Atletiko Flamingo 2 1 0 1 7 5 2 3 Independiente 2 0 0 2 4 8 -4 0

Spanning stijgt

Vanavond 19 juni speelt Atletiko Flamingo om 20.00 uur tegen Real Rincon. Atletiko Flamingo moet winnen om nog bij de beste twee van de competitie te komen. Wanneer zij verliezen, zij ze uitgespeeld. Bij een gelijkspel, zal het team een dag in spanning blijven zitten. Een dag later spelen Independiente en Vespo namelijk tegen elkaar. Deze wedstrijd staat ook om 20.00 uur gepland. Vespo heeft goede papieren om de finale te halen. Ongeacht de uitslag op 19 juni zullen zij met een gelijkspel of winst de finale mogen spelen. Beide wedstrijden worden in het Stadion Antonio Trenidad in Rincon gespeeld.

