Francees en Marcera succesvol op jeugd NK atletiek in Utrecht Hans Hofstra 17-06-2024

Jimmy Marcera wint zilver bij het NK 110 meter hordelopen

UTRECHT – Dejean Francees en ook Jimmy Marcera hebben afgelopen weekend uitstekend gepresteerd op het NK atletiek -18 en -20 jaar. Francees greep zilver en op zondag brons. Marcera pakte op zaterdag zelfs een gouden medaille op het onderdeel 110 meter hordelopen.

Dejean Francees was vrijdag de eerste Bonairiaanse atleet die een medaille won in Nederland. In de halve finale liep de atleet van SV Athene de snelste tijd (10,62) in de categorie -20 jaar. Dit was meteen zijn snelste tijd ooit. In de finale kwam hij net te kort om op het hoogste podium te staan. Francees liep een tijd van 10,64 terwijl zijn concurrent het nipt sneller deed (10,49) Op het onderdeel 100 meter sprint won de atleet uiteindelijk een zilveren medaille. Op zondag deed Francees mee op de 200 meter sprint. Met 21,79 seconden werd de Bonairiaanse sprinter derde.

Dejean Francees wint de zilveren medaille op de 100 meter sprint

Goud voor Marcera

Jimmy Marcera liet eerder op zaterdag in de heats al zien dat hij in topvorm was. In zijn heat was de Bonairiaanse hardloper de snelste. In de laatste finalewedstrijd van die dag was het zijn beurt om het beste in hemzelf naar boven te halen. Dit lukte. Met een tijd van 14.22 seconden, was Marcera sneller dan de rest. De nummer twee Jory Davids volgde hem met een tijd van 14.34 seconden.

Niet alleen in Nederland werd goed gepresteerd. In guadeloupe deed Rovienska Vis mee aan de 80 en 120 meter. Zij won tweemaal een zilveren medaille.

