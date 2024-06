Luchtvaart & Reizen Andrew Wansing gepromoveerd tot gezagvoerder bij Z Air Redactie 11-06-2024 - 1 minuten leestijd

Kersverse gezagvoerder Andrew Wansing krijgt zijn nieuwe epauletten opgespeld onder toeziend oog van Z Air directeur René Winkel. Foto: Z Air.

WILLEMSTAD – De van Curaçao afkomstige piloot Andrew Wansing is op maandag gepromoveerd tot gezagvoerder op de Saabs 340 van Z Air.

Wansing is al geruime tijd in dienst bij de luchtvaartmaatschappij, waar hij begon als co-piloot op de Beechcraft 1900D. Daarna ging Wansing de rol vervullen van First Officer op de Saab 340. Na enkele jaren op de rechterstoel te hebben gevlogen, neemt hij vanaf nu als gezagvoerder plaats op de linker stoel.

Voorafgaand aan de bevordering volgde Wansing de nodige training en moest hij, onder begeleiding van een instructeur en examinator, bewijzen zijn rol goed te kunnen vervullen.

Uitstekende piloot

Z Air directeur René Winkel toont zich lovend over Wansing. “Andrew heeft bij ons niet minder dan 1800 vlieguren gemaakt. Maar daarnaast gaat het om een uitstekende piloot met een zeer goede werkattitude. Wij gunnen hem deze promotie dan ook van harte”. De nieuwe gezagvoerder ontving veel felicitaties van collega’s, vrienden en ook de nodige passagiers die al met Wansing vlogen.