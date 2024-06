Natuur Reef Renewal Foundation Bonaire spreekt van succesvolle ReeFiesta 2024 Hans Hofstra 03-06-2024 - 2 minuten leestijd

ReeFiesta 2024 was succesvol. Foto: Wannadive

KRALENDIJK – Reef Renewal Foundation Bonaire organiseerde afgelopen weekend de ReeFiesta. 120 deelnemers kregen kans om te werken aan de koraalkwekerijen. Francesca Virdis, directeur van de stichting, liet aan het einde van de dag weten blij te zijn met het succesvolle evenement

“Het is altijd stressvol om dit evenement te organiseren”, aldus Virdis die zaterdagavond haar verhaal kwam doen bij Bonaire.nu. “We hebben te maken met veel logistieke uitdagingen, vooral omdat we 120 mensen naar dertien verschillende locaties moeten sturen en ervoor moeten zorgen dat alle duikshops goed geïnformeerd zijn”.

Er werd afgelopen weekend hard gewerkt in de koraalkwekerijen van Bonaire. Foto: Reef Renewal Foundation Bonaire

Algen en slakken weghalen

De ReeFiesta is het grootste evenement wat Reef Renewal Foundation Bonaire organiseert. Zo’n 120 participanten, waaronder 100 duikers en 20 snorkelaars hielpen die dag mee. De deelnemers kregen de kans om te werken in de koraalkwekerijen, waar ze hielpen met het verwijderen van algen en slakken, die de koralen bedreigen. Snorkelaars kregen de kans om te zwemmen over de kwekerijen van de stichting. Zij kregen uitleg over het doel van de verschillende projecten.

“We willen de lokale gemeenschap betrekken, niet alleen de mensen die hier geboren zijn, maar ook de inwoners en toeristen die hier jaarlijks komen en van het rif houden,” legde Virdis uit. “Het rif behoort tot iedereen die het lief heeft en zijn best wil doen om het te beschermen.”

De organisatie van ReeFiesta 2024 kijkt terug op een succesvol evenement. Foto: David J. Fishman

Klimaatverandering biedt uitdaging

Met de stijgende watertemperaturen bereidt Reef Renewal Bonaire zich voor op mogelijke koraalverbleking. Om dit tegen te gaan verplaatsen zij sommige koralen naar dieper water en brengen zij schaduw aan om ze te beschermen tegen de hitte.

,,Dit jaar was ReeFiesta succesvol. We konden niet meer deelnemers uitnodigen. Ook kregen wij steun van het Openbaar Lichaam Bonaire. Dat was heel fijn”, aldus Virdis. ,,Komend jaar gaan we een nieuwe ReeFiesta organiseren. Dan zullen we geen 120 deelnemers verwelkomen. Ons doel is om dan 200 vrijwilligers mee te laten helpen in de koraalkwekerijen”.