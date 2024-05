Onderwijs Leerlingen Liseo Boneriano organiseren activiteiten voor studiereis Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Leerlingen van Vwo 4 van het Liseo Boneriano bereiden zich voor op een studiereis naar Nederland in april 2025. Om deze reis voor alle leerlingen mogelijk te maken, is de klas op zoek naar sponsoren en organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen.

De leerlingen hebben verschillende initiatieven bedacht die niet alleen geld opleveren, maar ook iets leuks bieden aan de gemeenschap van Bonaire. Onder deze activiteiten vallen onder andere evenementen tijdens Dia di Boneiru, een concert, bingo-avonden en dominotoernooien.

Een van de geplande activiteiten is een spelletjesdag op 1 juni aanstaande. De leerlingen hopen op een grote opkomst om zo voldoende geld in te zamelen voor hun studiereis. Alle leerlingen hebben zich enorm ingezet voor de voorbereidingen en kijken uit naar de steun van de gemeenschap.