Nieuws van Bonaire Politie Bonaire treft op één avond twee in huis overleden personen aan Redactie 04-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- In wat mag worden omschreven als een tragische avond, heeft de politie op Bonaire op vrijdagavond vlak na elkaar twee personen dood in hun huis aangetroffen.

Na twee verschillende meldingen rond 7 uur in de avond, troffen agenten in een huis aan de Kay Tonkawa de eerste overleden persoon aan. Het gaat om een 64 jaar oude, op Bonaire geboren man.

Even daarna werd aan de Kaya Neerlandia het stoffelijk overschot aangetroffen van een 59 jaar oude, in Nederland geboren, maar op Bonaire wonende man aan. De politie moest enige kracht gebruiken om het gesloten huis binnen te komen, waarna een dokter ook in dit geval een natuurlijke dood constateerde.