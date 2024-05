Politie & Justitie Brandweerlieden BKCN geëerd op International Firefighters Day Redactie 04-05-2024 - 1 minuten leestijd

Zaterdag 4 mei is het naast Nationale Dodenherdenking ook International Firefighters Day. Op deze dag wordt er door brandweerkorpsen wereldwijd stilgestaan bij de werkzaamheden die de brandweermannen en -vrouwen dagelijks verrichten en de risico’s die zij nemen om bij te dragen aan de algemene veiligheid.

Ter ere van deze dag rijden op zaterdag 4 mei, tussen 10:30 en 11:30 uur ‘s ochtends, brandweerauto’s met sirenes en zwaailichten door de straten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de activiteiten rondom de Nationale Dodenherdenking.

De brandweertaak is niet makkelijk. Bij incidenten of gevaren waar burgers van wegrennen, rennen de brandweermannen en -vrouwen juist ernaartoe. BKCN wil hiermee de brandweermannen en -vrouwen bedanken voor het 24/7 dienen en beschermen van de gemeenschap. Als je onze helden ziet, sta even stil om samen met hen de Firefighters Day te vieren en hen te waarderen voor hun werk. Happy Firefighters Day!