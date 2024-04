Nieuws van Bonaire Flamingo luchthaven Bonaire viert 79ste verjaardag Redactie 16-04-2024 - 2 minuten leestijd

Minister Harbers (r) en BIA directeur Maarten van der Scheer (m) luisteren naar de toespraak van gedeputeerde Clark Abraham (l). Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op maandag is op feestelijke wijze de verjaardag gevierd van de luchthaven op Bonaire. De luchthaven is officieel 79 jaar oud, hoewel de geschiedenis van de luchthaven eigenlijk al enkele jaren eerder begon met de aanleg van een eerste landingsbaan op de oude locatie bij Subi Blanku.

Bij de officiële viering was ook minister Harbers van Verkeer en Waterstaat (I&W) aanwezig. In zijn toespraak zei Harbers dat het eiland een luchthaven heeft om trots op te zijn, maar dat het hebben van een luchthaven ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Samen met luchthavendirecteur Maarten van der Scheer bekeek de minister op maandag de baanverlichting van de luchthaven, waar de komende jaren aanzienlijk in geïnvesteerd moet worden.

Van der Scheer bedankte tijdens zijn toespraak de medewerkers van de luchthaven. “Die maken het allemaal waar”. Zowel minister Harbers als Van der Scheer verwezen naar diverse projecten om de faciliteiten op de luchthaven stap voor stap te verbeteren. Van der Scheer toonde zich daarnaast positief over het aantal passagiers dat de afgelopen tijd een gezonde groei vertoont.

Terugkomen

Gedeputeerde Clark Abraham feliciteerde de luchthaven ook met de mijlpaal en bedankte minister Harbers voor zijn aanwezigheid. “U moet wel beloven dat u volgend jaar terugkomt voor de viering van het 80-jarig bestaan”, zei Abraham.

Hoewel Harbers inmiddels minister is in een demissionair kabinet, achtte Abraham het niet uitgesloten dat de bewindsman ook in 2025 nog minister zou zijn. “Je weet het maar nooit met die Nederlandse politiek”, grapte Abraham, waar hij aan toevoegde dat bestuurscolleges op het eiland sneller wisselden dan de Nederlandse kabinetten.