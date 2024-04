Sint Eustatius Alida Francis beëdigd als gezaghebber van Sint-Eustatius Redactie 11-04-2024 - 2 minuten leestijd

Francis werd beëdigd door plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond. Foto: OLSE

ORANJESTAD- Tijdens een ceremonie van de Eilandsraad op 10 april is Alida Francis beëdigd tot gezaghebber van Sint-Eustatius. Het gaat om de eerste vrouwelijke gezaghebber van het eiland.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering feliciteerde Francis via een videoboodschap met haar officiële benoeming. Francis werd beëdigd door waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond.

“Ik ben enorm trots dat de geboren Statiaanse Alida Francis vanaf nu het ambt als gezaghebber bekleedt op Sint-Eustatius. Alida Francis heeft eerst als plaatsvervanger en later als regeringscommissaris laten zien dat ze een gedreven bestuurder is die zich met grote passie en hart en ziel heeft ingezet voor het eiland en de inwoners van Statia. Deze benoeming markeert het einde van een periode waarin Sint-Eustatius hard heeft gewerkt aan verbeteringen waardoor de normale bestuurlijke verhoudingen tussen Den Haag en Sint-Eustatius konden worden hersteld”, zegt staatssecretaris Van Huffelen over de benoeming van Francis.

Alida Francis (58) werd geboren op Sint-Eustatius en studeerde Journalistiek aan de School voor Journalistiek in Tilburg. Vóór haar benoeming in 2020 als plaatsvervangend regeringscommissaris en later als regeringscommissaris van Sint-Eustatius werkte Francis onder meer bij het toeristenbureau van Sint-Eustatius en als communicatieadviseur bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Derde fase

Met de benoeming van de gezaghebber, is de derde fase van de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius in werking getreden. Hiermee is een einde gekomen aan de bestuurlijke ingreep op Sint-Eustatius sinds 2018. Dit betekent dat Sint-Eustatius vanaf nu zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van haar financiële en bestuurlijke taken. De waarnemend Rijksvertegenwoordiger heeft daarnaast nog een aantal aanvullende bevoegdheden tot aan het vervallen van de Wet per 1 september 2024.