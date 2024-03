Onderwijs Woordvoerder onderwijsinspectie: ,,Uitslagen kwaliteitsonderzoek nog niet bekend” Redactie 2024-03-28 - 2 minuten leestijd

Afgelopen week kwam de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) met een persbericht waarbij de loftrompet werd geblazen. De SGB liet weten dat de inspectie een positief resultaat had over de kwaliteit van het onderwijs. Bij navraag bij de Inspectie, bleek dit nog niet zo zeker te zijn. Volgens de woordvoerder van de inspectie van onderwijs: ‘We weten de uitslag nog niet, het rapport komt pas rond de Nederlandse zomervakantie’

In het persbericht liet de SGB eerder deze maand weten: ‘In de periode van 4 tot 14 maart heeft de Inspectie van onderwijs een grondig bezoek gebracht aan de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Het resultaat is positief, waarbij de Inspectie de koers die de SGB vaart om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren, volmondig bevestigt’.

Dat de SGB een positieve beoordeling gaat krijgen, dat is nog niet bekend. Het officiële rapport is nog niet opgemaakt. ,,Wij verwachten het officiële rapport pas rond de Nederlandse zomervakantie openbaar te kunnen maken. Deze zijn de inspecteurs nu nog aan het opmaken. Nadat zij deze hebben gemaakt, gaat het eindresultaat terug naar de SGB. Hierna hebben zij nog een aantal weken de tijd om intern het rapport te behandelen en met bijvoorbeeld de ouders te delen. Uiteindelijk verwachten we het rapport rond de zomer openbaar te maken".

Kritiek

Genuanceerde en/of ongenuanceerde kritiek zou er vanuit sommige ouders richting de inspectie zijn gestuurd. De woordvoerder laat hier het volgende over weten: ,,Wij hebben berichten van kritische ouders gekregen. Omdat we met verschillende lagen binnen de scholen praten, nemen we eventuele meldingen en signalen mee”, aldus de woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie heeft verschillende dagen meegelopen op school. Naar aanleiding van deze observatie gaan zij een rapport opstellen. ,,De inspectie kan in de dagen dat zij op de school aanwezig zijn, veel zien. Het resultaat kan voldoende of onvoldoende zijn. Ook als het voldoende is, kan de school extra verbeterpunten krijgen waar zij aan moeten werken”.