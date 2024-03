Sport & Vrije tijd Eerste internationale pickleball competitie op Bonaire Hans Hofstra 2024-03-23 - 3 minuten leestijd

In het weekend van 23 en 24 maart wordt het eerste internationale pickleball evenement georganiseerd.

In het weekend van 23 en 24 maart wordt de eerste Internationale pickleball competitie van Bonaire georganiseerd. Dubbels en mixed dubbels zullen het tegen elkaar opnemen. De wedstrijden worden gespeeld in de Sporthal Jorge Nicolaas.

Pickleball is een racketsport die elementen van tennis, badminton en tafeltennis combineert. Het wordt gespeeld op een rechthoekig veld, meestal binnen, maar soms ook buiten. Het veld lijkt op die van een tennisbaan. De sport wordt gespeeld met een plastic bal en platte rackets. Het spel kan zowel in het enkelspel als dubbelspel worden gespeeld. Pickleball is populair geworden vanwege de eenvoudige regels en de toegankelijkheid voor mensen van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Het wordt vaak beschouwd als een sociale sport die zowel recreatief als competitief kan worden gespeeld.

Sport in de lift

In 2020 is de sport op het eiland begonnen. De sport werd naar het eiland gebracht door de Maleisische Michael Robin die zelf vier maanden per jaar op Bonaire woont. Internationaal gezien zit de sport flink in de lift. Vooral in de Verenigde Staten en Canada wordt de sport veel gespeeld. Pickleball wordt door ongeveer 40 mensen beoefend op Bonaire. Het zorgt er dus wel voor dat er eigen te weinig velden zijn. Net zoals de Softballers, zijn de leden van de pickleball-vereniging in contact met Indebon om te praten over uitbreiding van de velden.

Zo’n 40 mensen op Bonaire beoefenen de sport

Geen promotie voor jeugd

In het weekend van 23 en 24 maart wordt op Bonaire het eerste internationale pickelball competitie gespeeld. In de heren, dames en mixed dubbels zal er in twee dagen worden gestreden om de titel. Op zaterdag wordt er gespeeld tussen 13.00 en 17.00. Op zondag van 09.00 en 16.00. Volgens organisator Angel Tromp ligt het probleem van het uitbreiden van de sport vooral aan de capaciteit: ,,We hebben nu één jeugdlid die tien jaar oud is. Met het aantrekken van jeugd zijn we nog niet begonnen. We hebben namelijk een gebrek aan velden. Het klinkt gek, maar we kunnen mensen nu niet te enthousiast voor de sport gaan maken”.

Pickleball is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis

Tromp heeft ambitie

Tromp is zelf een fanatiek pickleball-speler. Tot voor kort was hij voorzitter van de bond. Tegenwoordig heeft hij de focus op andere dingen liggen: ,,Ik ben bezig met de voorbereidingen voor internationale wedstrijden. Daarnaast heb ik gesolliciteerd bij de internationale pickleball federatie om hier vicepresident te worden. Op Bonaire ben ik tevens ambassadeur van de federatie op het eiland”.