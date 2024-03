Gezondheidszorg Ziekenhuis Bonaire en Sarpa langer in onzekerheid over ambulancevluchten Redactie 2024-03-17 - 1 minuten leestijd

Het Boneriaanse Medicair doet ondertussen goede zaken buiten het eiland. Foto: Medicair

WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Fundashon Mariadal (FM) en Sarpa zitten nog wat langer in onzekerheid over de vraag of de ambulancevluchten door het Colombiaanse Sarpa tussen de eilanden al dan niet zijn toegestaan.

Het vonnis van het Gerecht in Eerste aanleg, dat de zaak hoorde, was in eerste instantie voorzien voor 13 maart jl. Een mailbericht aan de gemachtigden van beide partijen van eerder deze week maakt echter duidelijk dat de uitspraak nog wel 2 weken op zich zal laten wachten.