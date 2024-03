Nieuws van Bonaire Bonaire in de schijnwerpers in internationale media door PR-inspanningen Redactie 2024-03-15 - 2 minuten leestijd

Posada Para Mira | Foto Fooda

KRALENDIJK – Bonaire heeft recentelijk positieve aandacht gekregen in vooraanstaande media in zowel de Verenigde Staten als Europa, dankzij de inzet van het PR-bureau Diamond Public Relations namens Tourism Corporation Bonaire (TCB). Dit is het resultaat van gerichte public relations activiteiten om het eiland onder de aandacht te brengen buiten de bekende duikmarkt, met speciale aandacht voor nieuwe trends zoals solo-, culinaire- en wellnessreizen. De campagne benadrukt ook de inzet van Bonaire voor natuurbehoud en de lokale cultuur, met als doel bezoekers aan te trekken die deze waarden delen.

In de eerste twee maanden van 2024 heeft Bonaire aanzienlijke media-aandacht genoten met een totaal bereik van 62,6 miljoen in Noord-Amerika en 5 miljoen in Europa. Onder de hoogtepunten bevinden zich vermeldingen in National Geographic’s “Best of the World” lijst voor 2024, publicaties op ArtfulLiving.com en in TravelAgeWest.com, en aandacht van Forbes.com en Countryliving.com voor het eiland als een serene vakantiebestemming en een toplocatie voor buitenactiviteiten.

Europa

Daarnaast hebben Europese media zoals Quote Magazine en het online platform Quotenet.nl, evenals diverse reis- en lifestylewebsites, positief bericht over Bonaire, mede door het promoten van nieuwe ervaringen en duurzame initiatieven op het eiland. Een recente culinaire televisieproductie, die later dit jaar wordt uitgezonden op Disney’s 24Kitchen, belicht eveneens de lokale keuken en talent.

TCB plant in april een persrondleiding met als thema ‘Bites & Nights’, gericht op de exclusieve culinaire ervaringen en het nachtleven van Bonaire. TCB spreekt haar dank uit voor de steun en samenwerking van alle betrokken partners en stakeholders bij deze media-initiatieven.