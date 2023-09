Nederlandse Mariniers bezoeken Saba

THE BOTTOM – Het Marine Squadron Caribe uit Aruba bezocht Saba van 15 tot 23 september om het eiland te leren kennen, deel te nemen aan fysieke activiteiten en te assisteren voor een goed doel.

Het Squadron kwam naar Saba in drie afzonderlijke troepen van elk ongeveer 28 personen. Elke troep verbleef een paar dagen. Alle drie de troepen brachten apparatuur naar Satel NV voor de communicatiefaciliteit boven op de Mount Scenery.

Een troep voerde onderhoudswerkzaamheden uit aan het historische wandelpad Mary’s Point, waarbij de palen en touwen op de treden werden gerepareerd. Een tweede troep hielp met het neerhalen en installeren van palen in de buurt van de Zwavelmijn voor een project van de Saba Conservation Foundation (SCF) om het gebied af te rasteren tegen rondzwervende geiten, waardoor het herstel van de vegetatie mogelijk wordt.

Een derde troep installeerde kunstgrasmatten achterin het nieuwe schoolgebouw van de Sacred Heart Primary School en nam deel aan sportspellen met leerlingen van klas 4 van de Saba Comprehensive School (SCS) in de gymzaal.

Welkom

Eilandgedeputeerde Jonathan Johnson bezocht de troep op vrijdag op de Sacred Heart School. Sergeant van de mariniers Kevin gaf uitleg over het werk dat werd verricht. “We heten de Nederlandse mariniers van harte welkom. Het is altijd fijn om ze hier te hebben, ook omdat ze goed werk verrichten tijdens hun verblijf. We waarderen hun inzet ten zeerste en hechten veel waarde aan de goede relatie,” zei Johnson.

Het Marine Squadron Caribe verliet Saba op zaterdag om zich voor te bereiden op hun terugkeer naar Aruba op dinsdag. Het Marine Squadron Caribe bezocht ook Sint-Maarten en Sint-Eustatius.