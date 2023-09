Rocco Janga wint Nederlands kampioenschap aeropress koffiezetten

KRALENDIJK – Rocco Janga, afkomstig van Bonaire, is de trotse winnaar van het prestigieuze Nederlands kampioenschap aeropress koffiezetten. In dit toernooi streden 48 deelnemers in drie rondes om de beste koffie te zetten met de aeropress, een apparaat waarmee op diverse wijzen koffie kan worden gezet. Janga zal Nederland vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap in Melbourne, bekend als de ‘specialty coffee’ hoofdstad van de wereld, komende december.

“Ik had eerlijk gezegd niet verwacht te winnen, gezien de getalenteerde barista’s die meededen. Het is overweldigend en ik ben ongelofelijk blij,” vertelt een enthousiaste Janga aan Bonaire.nu. Dit was de tweede keer dat hij deelnam aan de wedstrijd, waarin de deelnemers slechts vijf minuten de tijd krijgen om een koffie te bereiden, die vervolgens door een driekoppige jury op smaak wordt beoordeeld. Het gebruikte recept is hierbij doorslaggevend.

Wat het extra bijzonder maakt voor Janga, is zijn persoonlijke band met de koffie die tijdens het toernooi werd gebruikt. “Ik ben voor mijn werk in Ethiopië geweest, precies in de regio waar deze wedstrijdkoffie vandaan komt. Dat geeft deze overwinning een speciale lading voor mij,” legt hij uit.

Met deze overwinning op zak kijkt Janga uit naar het Wereldkampioenschap in Melbourne. Daar zal hij Nederland vertegenwoordigen.