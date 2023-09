Jonge Bonairiaanse DJ’s krijgen intensieve opleiding via Gang di Arte Bonaire

KRALENDIJK – Op 4 september is Gang di Arte Bonaire gestart met een DJ-workshop voor in totaal zes jongeren tussen de leeftijden 13 en 15 jaar. In samenwerking met Jeugdhuis Jong Bonaire biedt Gang di Arte vier keer per week een uur les aan deze jongeren, waarbij ze de kans krijgen zich te verdiepen in de kunst van het DJ’en. De begeleidende DJ’s, Jaimy Abdul en Jerrysen Albertus, beter bekend als Dj Orleus en DJ Panter/MC Jerr-Y, hebben zelf een intensieve cursus gevolgd bij DJ Laennon uit Curaçao

Tijdens de sessies hebben de jonge DJ’s hun vaardigheden als DJ verbeterd en aan hun eigen logo gewerkt, dat binnenkort in digitale vorm zal verschijnen. Binnenkort zal Bonaire kennis maken met deze jonge DJ’s, die klaarzullen zijn om zowel jonge als oudere luisteraars te entertainen.

Gang di Arte Bonaire is een project van de Art Culture Education Foundation, met als doel jongeren de mogelijkheid te bieden zichzelf te verkennen, ontdekken en ontwikkelen in verschillende kunstvormen. Hierbij krijgen ze begeleiding van professionals en de kans om ervaring op te doen op het podium. Tevens worden zij begeleid in hun pad om kunst te gaan studeren in het buitenland. De kunst- en cultuursector heeft lange tijd niet de aandacht gekregen die het verdient, terwijl het in veel landen een van de grootste economische drijfveren is.

Gang di Arte Bonaire roept alle jonge kunstenaars of diegenen die iets artistieks willen doen op om contact op te nemen via hun Facebook-pagina, ACE Bonaire, of per telefoon op +599790-0155.