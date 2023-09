Eilandsraad Saba kijkt tevreden terug op bezoek aan Bonaire

THE BOTTOM/KRALENDIJK – Een delegatie van de Eilandsraad van Saba heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan Bonaire. Daarbij stonden diverse besprekingen en het bijwonen van de Dia di Boneiru op het programma.

Bij de Belastingdienst Caribisch Nederland spraken de bezoekers uit Saba over onder meer het belang van klantvriendelijkheid van de dienst en – als het gaat om de douane – het belang om met name gekoelde spullen die op het eiland aankomen zo spoedig mogelijk vrij te geven. Daarnaast werden besprekingen gehouden bij de RCN-Unit SZW en bij OCW.

Samen met de eilandsraad van Bonaire werd ook een gezamenlijke brief opgesteld aan de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen in de WOLbes en FINbes. De parlementen hebben het gevoel te weinig input te hebben gehad in de voorgenomen wijzigingen.

Tevreden

De leden van de Sabaanse eilandsraad zeggen tevreden terug te kijken op het bezoek aan Bonaire, dat zij als productief beschouwden.