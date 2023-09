Openbare Bibliotheek Bonaire deelt boeken uit op Wereldalfabetiseringsdag 2023

KRALENDIJK – In het kader van Wereldalfabetiseringsdag 2023, zal de Openbare Bibliotheek Bonaire twee dagen lang boeken uitdelen.

Op 8 september verwelkomt de bibliotheek lezers van 08:00 uur ’s ochtends tot 16:30 uur ’s middags, en op 9 september van 08:00 uur ’s ochtends tot 11:30 uur ’s ochtends bij het adres Kaya Gramèl z/n.

Tijdens deze tweedaagse viering kunnen bezoekers een keuze maken uit een uitgebreide selectie boeken, met een maximum van 5 boeken per persoon. De collectie omvat boeken geschikt voor alle leeftijden en is beschikbaar in vier talen: Papiamentu, Nederlands, Spaans en Engels.

Het beheer van de bibliotheek zet zich in om de boekencollectie altijd actueel en aantrekkelijk te houden. Momenteel worden oude collecties vervangen door nieuwe, wat aanleiding geeft tot deze genereuze actie op Wereldalfabetiseringsdag.

Het team van de bibliotheek nodigt zowel bestaande als toekomstige lezers uit om deel te nemen aan dit evenement en zo het belang van lezen op Bonaire te onderstrepen. Tijdens deze gelegenheid kunt u tevens lid worden van de bibliotheek of boeken lenen.