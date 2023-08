Vrijwilligers Stichting Echo tellen minder lora’s dit jaar

KRALENDIJK – Zaterdag 29 juli heeft Stichting Echo de jaarlijkse lora-telling gehouden om de minimale populatie van de papegaaiensoort op het eiland in kaart te brengen. In totaal werden er 498 lora’s geteld op negentien slaapplaatsen. 49 vrijwilligers namen deel aan de telling.

De slaapplaatsen (roosts) van de lora’s bevinden zich voornamelijk in en rondom Rincon en in het Washington Slagbaai Nationaal Park. Ook zijn er Lora’s geteld op andere plekken op het eiland bij bekende rustplaatsen.

Dit jaar was er een daling in het aantal lora’s in vergelijking met vorige jaren. De oorzaak hiervan is dat twee belangrijke rustplekken in het Washington Slagbaai Nationaal Park niet konden worden bezocht. Het resultaat van de telling geeft altijd een inschatting van het minimale aantal lora’s op het eiland.

Tijdens de telling zijn de vrijwilligers getuige van het wakker worden van de lora’s. Dit gaat gepaard met veel geluid en gebabbel. Daarna vliegen de lora’s op van hun slaapplaats, om op zoek te gaan naar eten.

Voor wie interesse heeft in deze unieke ervaring: Stichting Echo nodigt je uit om te helpen bij de volgende lora-telling op zaterdag 27 januari 2024.