Verdachten aangehouden na een serie gewelddadige incidenten en wapen- en drugsdelicten

KRALENDIJK – In de afgelopen dagen hebben meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden, waarbij de politie verschillende verdachten heeft aangehouden. Het meest recente voorval betreft een 23-jarige man, die betrokken was bij een vechtpartij in een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina. Hij zou een man met een bierfles hebben geslagen, waardoor het slachtoffer naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Op 29 juli werd er een melding gemaakt van een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Trinitaria. Een 17-jarige jongen zou een man hebben mishandeld met een honkbalknuppel. Het slachtoffer raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte wist te ontkomen, maar werd later bij de Plenchi Makamba aangehouden.

Op zondagavond 30 juli werd een 26-jarige man aangehouden aan de Kaya Neerlandia. Door een fever evenement was de Kaya Neerlandia en omgeving vol met mensen en geparkeerde auto’s. De verdachte was op de openbare weg met zijn auto aan het ‘feveren’ waarbij hij de controle over het stuur verloor. Hierdoor reed hij met een slingerende beweging de berm op, de menigte in en reed hierbij een meisje aan waarna hij ook nog tegen enkele geparkeerde auto’s botste. De man is gearresteerd op verdenking van roekeloos rijden en poging tot mishandeling. Zijn auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op diezelfde nacht werd ook een 23-jarige man aangehouden op de Kaya Neerlandia. Hij wordt verdacht van het overtreden van de Wapenwet BES omdat hij een vuurwapen bij zich had. Dit wapen is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden wegens vermoedelijke overtreding van de Opiumwet BES. Een 21-jarige man vertoonde roekeloos rijgedrag en bij controle van zijn auto rook de politie een geur die op hennep leek. Daarnaast werd bij een routinecontrole van een auto van een 44-jarige man een substantie aangetroffen die mogelijk een verdovend middel is. Beide auto’s en de gevonden substanties zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op zaterdag 29 juli werd een 38-jarige man aangehouden op de Kaya Soeur Bartola wegens openbare dronkenschap en het zich verzetten tegen zijn aanhouding. Op diezelfde dag werd ook een 52-jarige man aangehouden bij een woning aan de Kaya Pilon, op verdenking van het beledigen van een ambtenaar in functie en het zich verzetten tegen zijn aanhouding.

Alle bovengenoemde zaken zijn nog in onderzoek.