Artikel over Bonaire te lezen op CNN.com

KRALENDIJK – Op de Amerikaanse nieuwswebsite CNN.com is afgelopen week een artikel gepubliceerd over Bonaire. In het artikel komen onder andere Delfins Beach Resort, het Washington Slagbaai Nationaal Park en het flamingoreservaat aan bod.

De titel van het artikel is Bonaire: Why so many visitors want to move to this secret island (Bonaire: Waarom zoveel bezoekers naar dit geheime eiland willen verhuizen). Het artikel is geschreven door Danielle Braff, die in april dit jaar deelnam aan een persreis. Deze reis was georganiseerd door Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Diamond PR.

Het artikel heeft een online websitebereik van bijna 8 miljoen. Het werd ook gepubliceerd in een individuele post op het officiële Instagram-account van CNN. Dit account heeft meer dan 19 miljoen volgers.

TCB organiseert in samenwerking met Diamond PR regelmatig persreizen. Tijdens deze reizen worden freelancers, influences, journalisten en bloggers uitgenodigd om naar Bonaire te komen. Zij schrijven over hun ervaringen op het eiland en posten dit op verschillende social media kanalen.