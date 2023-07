Bonaire bezorgd over val kabinet: ‘We kunnen nu geen uitstel gebruiken’

Wat voor gevolgen heeft de val van het kabinet voor de Caribische gemeenten? ‘Heel veel’, denken de gedeputeerden van Bonaire. “We kampen hier met grote achterstanden”, zegt gedeputeerde Jolinda Craane. “Als het gaat om armoede kunnen we daar nu geen uitstel bij gebruiken.”

Door Caribisch netwerk | Marit Severijnse

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trokken de stekker uit het kabinet omdat ze het niet eens zijn geworden over een nieuw asielbeleid. Op 22 november zijn er verkiezingen en tot die tijd worden er geen grote beslissingen genomen. De laatste keer, in 2021, duurde het bijna een jaar voor er een nieuw kabinet was.

Vertraging sociaal minimum

Ook gedeputeerde Hennyson Thielman uit zijn zorgen over de situatie. ”De val van het kabinet heeft zeker effect op Bonaire. Het zal voor vertraging zorgen op dossiers die nog lopen en dat vinden we jammer.”

Zo’n veertig procent van Bonaire leeft onder de armoedegrens. Na bijna dertien jaar geldt er nog steeds geen sociaal minimum voor de bijzondere gemeente, in tegenstelling tot Europees-Nederland. “In oktober zou het rapport over een sociaal minimum bekend gemaakt worden, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet echt dat hier daarna een besluit over zal vallen.”

Jammer dat ministers vertrekken

Thielman vindt het ook jammer dat demissionair minister Carola Schouten voor Armoedebeleid (ChristenUnie) uit de politiek stapt. “Zij heeft bepaalde stappen voor Bonaire kunnen zetten. Zij is iemand die wel gevoel had voor de eilanden en voor het samenwerken met ons.”

Schouten (Armoedebeleid) zei in 2022 tegen de Tweede Kamer dat het sociaal minimum in 2025 geregeld wordt. Het is een belofte, maar geen harde deadline. Tot grote frustratie van consumentenbond Unkobon. Voor de tussentijd heeft ze een onafhankelijke commissie ingesteld die in oktober een adviesrapport uitbrengt.