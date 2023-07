Start van onderhoud aan rooien en afwateringsinfrastructuur op Bonaire

KRALENDIJK – Vanaf begin juli 2023 is het eilandbestuur van Bonaire gestart met onderhoud en herstel aan dammen, rooien en afwateringsstructuren op verschillende plaatsen op het eiland. De eerste stap is het opruimen van overmatige begroeiing en afval, zodat de werknemers een beter beeld kunnen krijgen van wat er moet gebeuren.

Ook wordt er extra aandacht besteed aan de afvoerbuizen die helpen bij het beheersen van de waterstroom. Het bestuur doet zijn best om eventuele overlast tijdens deze werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het riool op de Kaya Krabé en de Kaya Andres A. Emerenciana werd afgelopen weekend aangepakt.

Gedeputeerde Thielman geeft aan: ‘Het is belangrijk dat onderhoudswerkzaamheden met regelmaat uitgevoerd worden om te voorkomen dat de rooien en dammen vol raken en overstromen. Het doel is om in juli en augustus alle dammen en rooien overal op ons eiland aan te pakken en in goede staat te brengen. De dammen die aandacht zullen krijgen zijn de dammen die onderdeel uitmaken van de vier belangrijkste gebieden van het rioolstelsel op ons eiland.’

In de komende weken worden de volgende rooien en afwateringstructuren aangepakt.