Toeschouwers genieten van klassiek gitaarspel in een kapel Fundashon Mariadal

KRALENDIJK – Op dinsdagavond 11 juli zat de kapel van Fundashon helemaal vol met mensen die genoten van het bijzondere gitaarspel van Elger Verschuur en Terence de Haseth. Het Bonaire Gitaar duo reunited.

In een afwisselend programma hoorden we Elger Verschuur gitaarbewerkingen spelen van klassieke melodieën als Bach’s Jesu, Joy of man’s desiring, Beethoven’s Für Elise, en het virtuoze Asturias van Albeniz. Dit werd afgewisseld met prachtige gitaarduetten door Elger en Terence, met muziek o.a. van Erik Satie, Antonio Vivaldi en de bekende Cavatina van Stanley Myers. Terence de Haseth completeerde het programma met muzikale traditionals in flamenco stijl en een sfeervolle bewerking van soundtrack Laura Palmer’s theme van Angelo Badalamenti.

Met in de korte pauze een verfrissing, verzorgd door Maya’s Corner Café, genoot het publiek van ruim 2 x 50 minuten prachtige gitaarmuziek in de sfeervolle omgeving van kapel en prieel.

Opnames

Bonaire TV en Fuhikubo waren aanwezig om opnamen te maken. Daarmee hopen we nog lang na te kunnen genieten van dit bijzondere concert, georganiseerd door de Classical Music Board.