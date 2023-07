Prijzen benzine, diesel, gasflessen en kerosine dalen weer iets

KRALENDIJK – Met ingang van vrijdag 14 juli worden de verkoopprijzen van brandstof aangepast, wat betekent dat consumenten weer een iets lagere prijs zien aan de pomp. In deze aanpassing zullen verschillende soorten brandstof in prijs verlaagd worden.

Wat betreft benzine, zal de prijs per liter met 5 dollarcent omlaag gaan. Deze ging op 1 juli nog met 8 cent omhoog. De prijs voor een liter benzine wordt 1 dollar en 43 cent. Ook dieselprijzen worden aangepast, met een verlaging van 5 dollarcent per liter. Dit komt op 96 cent per liter. Deze prijs bleef tijdens de laatste aanpassingen van 1 juli nog gelijk.

Naast benzine en diesel zijn er nog andere brandstofvarianten waarop de prijsdaling van toepassing is. Grote gasflessen met een inhoud van 100 lbs zullen 2 dollar goedkoper worden, terwijl de prijs van kleine gasflessen met een inhoud van 20 lbs met 0,50 dollar zal dalen.

De prijzen van kerosine zullen met 2 dollarcent per liter verlaagd worden.

De eerstvolgende verandering staat gepland op 11 augustus 2023.