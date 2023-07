Ezeltransport naar Aruba hét verhaal van de dag op maandag

KRALENDIJK- Het transport van vier ezelhengsten vanuit Bonaire naar Aruba, blijkt op maandag hét nieuws van de dag, dat leidt tot verwondering, maar ook veel flauwe grappen.

“Gebrek aan echte mannen op het eiland zorgt voor import vanuit Bonaire”, grapt nieuwssite Noticia Cla, om er pas later aan toe te voegen dat het gaat om ezels.

Op Bonaire wordt in eerste instantie bezorgd gereageerd bij het transport dat door sommigen op camera is vastgelegd, terwijl niet bekend is wat het doel is van het transport. Pas nadat Bonaire.nu op haar nieuwssites de achtergrond uitlegt, wordt er door velen instemmend gereageerd. “Beter naar Aruba gebracht, dan hier dood te worden gereden”, valt in een reactie te lezen. Velen zijn het eens met de opmerking.

Het transport van de ezelhengsten geschiedt op verzoek van de Donkey Sanctuary in Aruba, om de ezelpopulatie daar op gezonde wijze in stand te houden.

Donkey Sanctuary Aruba zegt over het transport:”Vier wilde hengsten van Bonaire hebben hun weg naar ons eiland gevonden. Na een zorgvuldige voorbereiding, bloedtesten en transport in afzonderlijke kratten, rusten de dieren nu uit na een uitputtende reis van tien uur. Dit alles dankzij de onvermoeibare inspanningen van het team van Donkey Sanctuary Bonaire en Team Marina.”

Rincon en Zumba, twee van de hengsten, zullen na een acclimatisatieperiode van enkele weken hun eigen merrie-harems toegewezen krijgen in aparte paddocks. De verwachting is dat over ongeveer 15 maanden hun eerste nageslacht zal volgen. Curry, nog een jongeling van ongeveer twee jaar oud, en Pluto zullen nog even geduld moeten hebben voordat ze een harem krijgen.

De organisatie heeft bewust gekozen voor deze aanpak om te voorkomen dat er te veel veulens tegelijkertijd geboren worden. “Met deze zorgvuldig geplande en uitgevoerde operatie schrijft het Donkey Sanctuary Bonaire-team geschiedenis.” Aldus het team op Aruba.

Succes

Overigens is het transport van de vier dieren niet het enige succes van de ezelopvang op Bonaire. Recent verleende de organisatie ook advies bij de oprichting van een soortelijke opvang op de Turks & Caicos eilanden.

Bij de ezelopvang op Bonaire wonen momenteel meer dan 800 ezels.