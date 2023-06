“Nos Tei, Bo Tei”: Expositie over LGBTQ+-rechten, politiek en activisme op Bonaire

KRALENDIJK – Op donderdag is de “Nos Tei, Bo Tei” haar deuren op Bonaire. De tentoonstelling belicht de kracht van gemeenschap, trots en gelijkheid, met als belangrijkste thema’s LGBTQ+-rechten, politiek en activisme.

“Nos Tei, Bo Tei” is samengesteld door Bonairianen, voor Bonairianen, en biedt een unieke gelegenheid om de diverse verhalen en vooruitgang van de LGBTQ+gemeenschap op het eiland te verkennen.

De expositie vindt plaats in Sobremesa, Kas di Arte en loopt van 22 juni t/m 27 juni. Lokale kunstenaars hebben speciaal voor deze gelegenheid kunstwerken gemaakt, waarbij verschillende artistieke disciplines werden gebruikt om het belang van LGBTQ+rechten, politieke betrokkenheid en activisme te belichten.

De feestelijke opening werd druk bezocht waarbij de makers van de expositie aanwezig waren voor uitleg en zijn er inspirerende gesprekken geweest. Bijzonder is te noemen dat deze expositie de eerste expositie is dat gaat over

“Nos Tei, Bo Tei” benadrukt de voortdurende strijd voor gelijkheid en inclusie van de LGBTQ+gemeenschap op Bonaire. Door middel van kunstwerken en inspirerende verhalen wordt de nadruk gelegd op de kracht van collectieve actie en de rol van politieke betrokkenheid bij het bevorderen van positieve verandering.

De expositie biedt bezoekers een uitgelezen kans om meer te leren over de geschiedenis van LGBTQ+rechten, de uitdagingen waar de gemeenschap mee te maken heeft gehad en de vooruitgang die is geboekt op Bonaire. De expositie is een viering van diversiteit, trots en de strijd voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Gratis toegankelijk

De expositie “Nos Tei, Bo Tei” is gratis toegankelijk voor het publiek en heeft de bedoeling om bij te dragen aan de groeiende bewustwording en acceptatie van de LGBTQ+gemeenschap op Bonaire. Het was een viering van trots, gelijkheid en de voortdurende strijd voor een inclusieve samenleving.

De exposite is te zien vrijdag 23 juni, van 13:00 – 17:30, zaterdag & zondag 24+25 juni 11:00-15.00 en maandag en dinsdag, 26+27 juni, 09:00 – 13.00 uur.