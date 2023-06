Leeswedstrijd voor basisschoolkinderen was groot succes

KRALENDIJK – Op zaterdag 17 juni vond de negende leeswedstrijd plaats voor basisschoolkinderen van 7 tot 12 jaar. De wedstrijd werd georganiseerd door de Fundashon Lesa ta Dushi. Deze stichting heeft als doel om lezen op Bonaire te stimuleren

Aan de wedstrijd deden in totaal achttien kandidaten van zeven lokale basisscholen mee. Zij werden op basis van hun leeftijd verdeeld in drie categorieën.

Kolegio Rayo di Solo, vertegenwoordigd door Luciana Rivera Riascos, ging met de eerste prijs in de categorie van 7 tot 8 jaar naar huis. Kolegio San Luis Betran, vertegenwoordigd door Neymar Janga, is de winnaar in de categorie van 9 tot 10 jaar. In de categorie van 11 tot 12 jaar was het Janae Janga van Kolegio Rayo di Solo die met de eerste prijs naar huis ging. Naast deze prijzen werden er ook tweede en derde plekken toegekend.