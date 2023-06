Gratis 2-daagse PSV Voetbalkampen op Bonaire

KRALENDIJK – PSV Eindhoven werkt samen met Indebon en FFB om 2-daagse voetbalkampen te organiseren voor jongens en meisjes in twee leeftijdsgroepen. Op vier plaatsen kunnen kinderen leren en oefenen als een echte prof.

Inschrijving is verplicht en voor elke plek en leeftijdscategorie kunnen maximaal 40 kinderen deelnemen. Dus wees snel en meld je kind aan voor twee volle dagen voetbalplezier! Het is belangrijk dat je kind beide dagen aanwezig kan zijn. Zorg ervoor dat je kind op tijd is en ook op tijd wordt opgehaald.

Data en Locaties

19 en 20 juni in Stadion Rincon

22 en 23 juni bij Rudy Boezem

26 en 27 juni bij ATC

29 en 30 juni bij Elion Flores

De tijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 6 tot 10 jaar en van 16.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 11 tot 15 jaar.

Je kunt je kind aanmelden via DEZE link