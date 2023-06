Warm en benauwd weekend op komst voor Bonaire

KRALENDIJK – Volgens de voorspellingen van Caribbean Weather Center wordt het een warm en klam weekend op Bonaire.

Het weer is de afgelopen twee dagen al behoorlijk warm geweest, maar helaas zal de warmte naar verwachting nog meer toenemen doordat de wind gaat liggen. Dit zal resulteren in een stijging van de luchtvochtigheid en een potentiële gevoelstemperatuur van maar liefst 45 graden Celsius. Hoewel dit fenomeen niet ongebruikelijk is tijdens de zomer en het regenseizoen, is het minder gebruikelijk om dit te ervaren in deze tijd van het jaar, wanneer de passaatwinden doorgaans sterker zijn. De temperaturen kunnen variëren tussen 34 en lokaal 36 graden Celsius.

Bovendien wordt verwacht dat er tussen vanavond en morgen een zwakke tropische golf het gebied zal doorkruisen, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk slechts plaatselijk tot enkele buien kunnen leiden, zonder noemenswaardige neerslag.

