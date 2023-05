Nederland en Frankrijk tekenen nieuw grensverdrag voor Sint-Maarten

PHILIPSBURG- Na een relatief lange periode van soms intensieve besprekingen over de exacte grens tussen het Nederlandse en Franse deel van Sint-Maarten, is op vrijdag een nieuw grensverdrag getekend tussen Nederland en Frankrijk.

Premier Silveria Jacobs tekende namens het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin namens de Franse regering tekende. Hoge functionarissen, waaronder de gouverneur, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het consulaire en diplomatieke korps, waren aanwezig bij de ceremonie.

De ondertekening benadrukt de positieve dialoog tussen de twee landen. Op Sint-Maarten wordt gehoopt dat de overeenkomst -en het eind aan de discussie over de precieze grens- de samenwerking en effectieve dialoog tussen het Nederlandse en het Franse deel van het eiland zullen bevorderen.

Onduidelijk

Het grensgeschil tussen Nederlands en Frans Sint-Maarten ging over het bepalen van de exacte grenslijn tussen beide delen van het eiland. Door onduidelijkheid over de precieze afbakening van het grondgebied tussen beide eiland helften was soms niet duidelijk onder welke belastingregels grond, bedrijvigheid en onroerend goed precies vielen. Met de nieuwe overeenkomst moet getouwtrek hierover, met vervelende consequenties voor betrokken inwoners, voorgoed tot het verleden behoren.