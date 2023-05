Drijvende larvenkwekerij geïnstalleerd bij Oil Slick Leap

KRALENDIJK – Gedurende de komende twee weken zal de drijvende larvenkwekerij, geïnstalleerd door Reef Renewal Foundation Bonaire, te vinden zijn bij Oil Slick Leap.

De grote, opblaasbare, blauwe kwekerij strekt zich uit boven en onder het wateroppervlak en bevat koraallarven die zich zullen vestigen op stervormige keramische substraten. Deze koraallarven zijn zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn.

Bootliefhebbers, duikers, snorkelaars, zwemmers en watersporters wordt door Reef Renewal Foundation Bonaire vriendelijk doch dringend verzocht om voorzichtig te zijn rond de drijvende kwekerij. Om de kleine koraallarven te beschermen, wordt u gevraagd een veilige afstand van minimaal 2 meter te bewaren als u gaat duiken, snorkelen of zwemmen.

Er wordt met name aan bootbezitters verzocht om meer afstand te houden en de snelheid te verminderen om golven en chemicaliën rond de kwekerij tot een minimum te beperken. Probeer alstublieft niet om onder of in de kwekerij te zwemmen/duiken, aangezien uw luchtbellen de larven kunnen doden.

Waarnemers wordt vriendelijk verzocht om alle afwijkingen die het project in gevaar zouden kunnen brengen (bijvoorbeeld leeggelopen kwekerij, verstrikt afval, zwemmers/duikers) te melden aan [email protected].