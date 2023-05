Fors minder bekeuringen in het verkeer uitgedeeld op Bonaire in 2022

KRALENDIJK – In 2022 werden fors minder bekeuringen wegens verkeersovertredingen uitgeschreven door de politie op Bonaire ten opzichte van 2021. Vorig jaar werden er 104 bestuurders aangehouden die reden onder invloed van alcohol.

In 2022 werden er in totaal 537 bekeuringen uitgedeeld. Een jaar eerder waren dat er nog ongeveer 1.200. Een verklaring hiervoor is volgens de politie dat er meer gewaarschuwd dan bekeurd werd afgelopen jaar. Overigens zijn in de eerste maanden van 2023 inmiddels meer bekeuringen uitgedeeld dan in heel 2022, zo laat de politie weten tijdens de persconferentie eerder vandaag.

In 2022 werden er 104 bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. In de eerste maanden van dit jaar zijn er al 47 bestuurders aangehouden die te veel alcohol hadden gedronken. Bestuurders die betrokken zijn bij een aanrijding moeten tegenwoordig ook een blaastest ondergaan. Daarnaast houdt Korps Politie Caribisch Nederland aangekondigde en spontane gerichte alcoholcontroles bij feesten en evenementen.