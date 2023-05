Organisatoren Dia di Rincon erkentelijk voor ontvangen steun en medewerking

KRALENDIJK- De Komishon Herensia Kultural Rincon, de commissie achter de viering van Dia di Rincon zegt iedereen die een bijdrage leverde aan de viering te bedanken voor hun inzet en medewerking.

“We bedanken al onze sponsors, medewerkers, leden van de pers en iedereen die op een of andere manier heeft geholpen om de viering tot een groot succes te maken. Zoals het motto zegt: Samen maken we de Dia di Rincon”, zo zegt de commissie in een persverklaring op zondagavond.

De Commissie kondigt direct ook aan dat direct na 30 april jl. Is gestart met de voorbereidingen van het festival in het komende jaar. “Er zijn verschillende workshops, lezingen en ook ondersteunende evenementen op weg naar de grote viering in 2024”, aldus de commissie. Volgend jaar wordt het evenement voor de 35ste keer georganiseerd.