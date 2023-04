Bonaire neemt afscheid van Edison Rijna als gezaghebber

KRALENDIJK – Op vrijdagavond kon de bevolking van Bonaire afscheid nemen van Edison Rijna als gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). De activiteit vond plaats in Wilhelminapark.

“We bedanken Edison Rijna voor de jaren dat we samen hebben gewerkt. Edison’s doel was om Bonaire vooruit te helpen en dat heeft hij bereikt. We wensen Edison veel succes in zijn nieuwe carrière. Op elk moment zijn we klaar om hem te helpen als dat nodig is. Bonaire heeft veel potentie. Bedankt voor het goede werk!” zei gedeputeerde James Kroon in een toespraak.

Ook eilandssecretaris Christopher Frans prees ook de vertrekkend gezaghebber: “Edison heeft altijd gestreden voor een beter Bonaire. Hij was een open persoon waar iedereen mee kon praten. Hij is iemand die knopen door durft te hakken. Ik heb veel van hem geleerd. Een persoon met aandacht voor iedereen”, aldus Frans.

Dankbaar

Edison Rijna sprak ook en bedankte iedereen. “Ik heb 9 jaar een droom mogen vervullen door gezaghebber te zijn van Bonaire. Ik trad heel wat jonger aan en met een glad gezicht. Vandaag vertrek ik een stuk ouder en met een baard. Mijn oma zei, voordat ik aan de functie begon, dat ze niet wilde niet dat ik in het bestuurskantoor zou werken. Pas toen ik er werkte, snapte ik haar opmerkingen van weleer. Je hebt nooit een vrije dag en eigenlijk kun je niet eens een dag ziek zijn. Je bent altijd aan het rennen”, zei Rijna.

Rijna sprak ook over zijn vader, Eddy Rijna, die onlangs overleed. “Mijn vader Eddy is er niet meer om mee te maken dat ik mijn functie als gezaghebber neerleg. Evenmin mijn te jong overleden vrouw, die mij aan het begin van deze functie bijstond.” Rijna bedankte ook zijn huidige partner, zijn kinderen voor hun geduld, zijn broers en zussen en alle anderen die hem hebben gesteund in zijn jaren als gezaghebber.