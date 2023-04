KPCN organiseert training voor analisten in de regio

KRALENDIJK- Woensdag hebben analisten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een driedaagse training afgerond over het toepassen van scenario’s in de opsporing, Zij deden dit samen met analisten van de politiekorpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De training is op verzoek van het KPCN verzorgd door Chantal Epskamp-Dudink, wetenschapper en criminoloog, en is gebaseerd op de Scenario reconstructie methode die analisten helpt om gestructureerd informatie te toetsen en effectief sturing te geven binnen de opsporing. Scenario reconstructie is een hulpmiddel voor het omgaan met tunnelvisie en andere psychologische processen zoals ‘groupthink’ en ‘confirmation bias’.

Tijdens de eerste dag van de training werden de analisten vergezeld door afdelingshoofden van het KPCN; Steven Senior (Hoofd Opsporing), Edwin van der Giessen (Hoofd Basispolitiezorg) en Melvin Sint Jago (Hoofd Informatie & Expertise). Plaatsvervangende Korpschef en Hoofd Operatiën; Ronald Zwarter, Korpschef van het KPCN; Alwyn Braaf, officier van justitie; Laura Stroink, en collega’s van de opsporing waren ook aanwezig.

De rest van de training werd gevolgd door de analisten van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland.

Scenarios

Na de training kan de analist samen met het opsporingsteam en het OM tot nieuwe inzichten komen om scenario’s te ontkrachten of te bevestigen. Met als uiteindelijk doel bij te dragen aan waarheidsvinding bij een lijkvinding of vermissing.