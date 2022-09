KRALENDIJK- In Leeuwarden is deze week de wereldwijde watertechnologiesector samengekomen voor de tweede Europese Watertechnologieweek (EWTW 2022). Bedrijfsleiders en deskundigen uit verschillende landen spraken daar over grensoverschrijdende kansen en samenwerking met watertechnologiebedrijven wereldwijd.

De focus van het congres en deze vakbeurs ligt op watertechnologie-innovatie. Vertegenwoordigers van drie Water Circles-partners op Bonaire, STINAPA, WEB en Water Alliance, waren aanwezig op de conferentie. Water Alliance, tevens mede-gastheer van dit evenement, is een samenwerkingsverband van publieke en private bedrijven, overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met watertechnologie-innovatie in Nederland.

Tijdens het evenement gaven de aanwezige partners een presentatie om de visie, missie en doel van het Water Circles-project toe te lichten. De bedoeling van het project is om in de nabije toekomst de centrale oplossingen voor afvalwaterzuivering op Bonaire te introduceren.

Vervuiling verminderen

Het Water Circles-projectteam onderneemt stappen om te beginnen met een proefinitiatief om afvalwater te behandelen en het gezuiverde water te hergebruiken om de vervuiling van de zee te verminderen. Daarnaast kan de technologie helpen het rif en het hele ecosysteem dat de riffen in stand houdt te beschermen.

Andere partners van Water Circles zijn WWF-NL, OLB en Fundashon Mariadal.