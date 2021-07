Knops feliciteert eerste koper woning met hypotheekgarantie op Bonaire

KRALENDIJK – De eerste hypotheek met hypotheekgarantie is onlangs op Bonaire vertrekt door de MCB Bank aan Mevrouw Monique Nurse. Staatssecretaris Knops, die deze week op Bonaire op werkbezoek is, wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om haar te feliciteren met de aankoop van haar woning.

De Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) maakt het mogelijk een hypotheek af te sluiten met minder financiële risico’s en voor de volledige waarde van de woning. De HGB geldt bij de aankoop van een bestaande woning of een nieuw te bouwen woning op Bonaire. De regeling is gestart voor een periode van vijf jaar en is bedoeld voor maximaal 350 woningen. Voor meer info: www.hypotheekgarantiebonaire.nl