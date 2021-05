Koken met Corjan: Spare ribs Croquembouche

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Spare ribs Croquembouche

Croquembouche komt van de Franse uitdrukking ‘croque en bouche’ en dat betekent zoiets als ‘het is knapperig in je mond’. En dat zijn de spare ribs zeker die Corjan in dit recept met je deelt! Na het marineren en garen van de spare ribs gaan ze nog even in de oven en vervolgens op de barbecue, waardoor ze heerlijk knapperig worden.

Voor thuiskoks die wat minder tijd hebben heeft Corjan ook een goede tip: Kook de spare ribs in dezelfde bouillon tot ze superzacht zijn en bak ze daarna krokant in de pan, gewoon naturel maar ook heerlijk.

Snelle variant van spare ribs

Als bijgerecht maakt Corjan dit keer een coleslaw. Een heerlijk fris gerecht en een echte klassieker.

Ingrediënten

1 streng rauwe varkensrib van 500 gram

1 liter vleesbouillon

smaakstoffen, bijvoorbeeld: ui, knoflook en verse peper, gemberwortel, BBQ-saus, citroenblad of steranijs



2 sneden krentenbrood

sausjes naar keuze

Marinade/glaze

Ketjap manis

Gembersiroop

Knoflookpoeder

Gemberpoeder

Sambal

BBQ-saus

Peper en zout

Gaar de spare ribs in zo’n drie uur tijd

Coleslaw of koolsalade

100 gram witte kool

50 gram rode ui

1/2 lente ui

50 gram winterwortel

1/2 rode peper

1/2 limoen, alleen het sap

1 eetlepel mosterd

75 gram mayonaise

2 eetlepels ananassap

scheutje bruine rum

peper en (gerookt) zout

verse ananas, papaya en gember

rozijnen en dadels

Benodigdheden:

aluminiumfolie

ovenschaal

oven

barbecue

broodrooster

Recept

Breng de vleesbouillon op smaak met je eigen favorieten, bijvoorbeeld ui, knoflook, verse peper, gemberwortel, BBQ-saus, citroenblad of steranijs en laat dit even trekken.

Leg de spare ribs na het garen nog even in de oven

Leg de rauwe spare rib in de vleesbouillon en gaar deze ongeveer 3 uur lang onder het kookpunt. Zorg dat de ribs onder blijven, leg er bijvoorbeeld een bord op.

Voor de coleslaw; wortel, kool en ui in fijne reepjes snijden en op smaak brengen met de smaakstoffen en het verse fruit.

Laat de spare ribs afkoelen in de bouillon zodat het vocht er weer lekker terug in trekt. Hierdoor blijven ze heerlijk sappig. Haal ze dan uit de bouillon, dit vocht kun je bewaren/invriezen en vaker gebruiken, het krijgen dan alleen maar meer smaak.

Cowlslaw als bijgerecht

Roer alle ingrediënten voor de marinade/glaze door elkaar en smeer de gare ribs daarmee in en rol ze in aluminiumfolie en leg deze nog even in een oven van 150 graden Celsius zodat deze smaken er ook nog even lekker intrekken.

Nu kunnen ze nog even op de barbecue voor het heerlijke krokante grillkorstje.

Voor dit gerecht worden de spare rib in verschillende bereidingen gepresenteerd: Zo van de barbecue, a la pulled pork, in een loempia, in dimsum, gepaneerd, gefrituurd en gebakken zonder bot.

Verschillende bereidingen van de spare ribs

Wrijf het krentenbrood in met rauwe knoflook en toast deze in het broodrooster. Leg er daarna wat coleslaw en pulled pork op. Stapel daarna speels de verschillende bereidingen erop. Serveer er sausjes naar jouw keuze bij.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

