Politiek & Bestuur James Kroon (UPB): ‘Investering in toerisme levert Bonaire veel meer op dan de gedeputeerde Abraham beweert’ Redactie 21-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De recente vergaderingen over toerisme op Bonaire en het budget dat de Tourism Corporation Bonaire (TCB) is toebedeeld, hebben op het eiland een discussie op gang gebracht over het rendement van investeringen door de overheid in het toerisme.

Volgens oppositielid James Kroon van de Union Patriótico Boneriano (UPB) stelt gedeputeerde Abraham van Economie en Toerisme dat de ‘return on investment’ van toerisme onvoldoende is bewezen. Kroon ziet deze bewering als een poging om de beslissing te rechtvaardigen om slechts 2 miljoen dollar te reserveren voor de werkzaamheden van de TCB.

Hoewel Kroon op sarcastische toon zegt dat hij zichzelf niet zo slim acht als Abraham, ziet hij wel degelijk het rendement dat Abraham op zijn beurt over het hoofd zou zien.

“Onlangs is de begroting voor 2025 aan de eilandsraad gepresenteerd voor beraadslaging en vaststelling. Deze sluitende begroting bedraagt 108.937.446 dollar, afgerond 109 miljoen. Hiervan wordt 37,7 miljoen gedekt door lokale belastingopbrengsten, de rest komt uit Nederland. Van die 37,7 miljoen komt 14,5 miljoen uit toeristenbelasting en 3,4 miljoen uit de natuurtoeslag. Dit betekent dat 48 procent van de inkomsten van het Openbaar Lichaam Bonaire direct uit de portemonnee van de toerist komt”, zegt Kroon.

Kroon vergelijkt deze cijfers met de opbrengsten uit erfpacht en huur van terreinen, die slechts 3,5 miljoen dollar bedragen. “Terwijl TCB en de toeristische sector zorgen voor marketing en productontwikkeling die 17,9 miljoen dollar direct opleveren, krijgt TCB maar 2 miljoen dollar om hun activiteiten te bekostigen. In de toelichting op de begroting staat dat de verwachte baten in 2025 stijgen met 3.540.100 dollar, waarvan 1.370.000 dollar komt door een stijging in de toeristenbelasting.”

Bewijs

Volgens Kroon wordt daarmee overduidelijk bewezen dat toerisme een bijzonder hoog rendement heeft voor Bonaire, en dat de inkomsten van 17,9 miljoen dollar slechts een deel van het totale rendement vertegenwoordigen. Hij stelt daarom nogmaals te vinden dat het reserveren van ‘slechts 2 miljoen dollar’ voor TCB onvoldoende recht doet aan het belang en de opbrengsten van toerisme voor het eiland.

