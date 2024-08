Algemeen Nieuwe CAO voor WEB ondertekend Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en de Federatie van Werknemers van Bonaire (FEDEBON) hebben een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend, die op 1 januari 2024 ingaat en loopt tot 31 december 2027. Na intensieve onderhandelingen zijn beide partijen tot een akkoord gekomen dat met terugwerkende kracht zal gelden vanaf het begin van 2024. De nieuwe CAO heeft als doel de levenskwaliteit van WEB-medewerkers te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is het recht op verlof na de bevalling van de partner, wat vaders de mogelijkheid geeft om meer tijd door te brengen met hun pasgeboren kinderen. Daarnaast krijgen ouders extra verlofdagen om voor hun zieke kinderen te zorgen, waardoor zij hun gezin kunnen ondersteunen zonder dat hun werk daaronder lijdt. Om de stijgende kosten van levensonderhoud in 2024 te compenseren, ontvangt elke werknemer een eenmalige uitkering.

De directie van WEB is verheugd over de nieuwe CAO, die aansluit bij de strategie om het welzijn en de welvaart van zijn medewerkers voorop te stellen. Tevens is afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke invoering van kortere werktijden in de toekomst, gezien het 24-uurs karakter van de sector en de krappe arbeidsmarkt op Bonaire.

23